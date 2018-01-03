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غزة - الرسالة نت

قال الراصد الجوي قصي الحلايقة، إن المنطقة ستتأثر تدريجيا غدا الخميس بمقدمة منخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا، تتهيأ الفرصة تدريجيا لتساقط الأمطار في شمال البلاد في ساعات النهار.

ويحتمل تساقط زخات متفرقة في المنطقة الوسطى، وتشتد سرعة الرياح تدريجيا، وفي ساعات الليل تزداد حدة الأمطار في شمال البلاد، وتنتظم وتمتد تدريجيا إلى أواسطها.

ويوم الجمعة، تتأثر فلسطين بشكل رئيسي بمنخفض جوي عميق، يتمركز جنوب جزيرة قبرص صباحا، وفوق الأراضي اللبنانية مساءً، على شكل عاصفة ممطرة، تمتد لــ 36 ساعة، مصحوبة بكتلة هوائية باردة رطبة.

تعبر البلاد فجرا وصباحا جبهة هوائية باردة، ويتوقع هطول الأمطار في مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط زخات البَرَد على فترات، وتهب رياح نشطة مرفقة بهبات شديدة تصل الى حدود 100 كم/ ساعة، ويسود طقس بارد بشكل لافت.

ويحذر يوم الجمعة، من خطر تشكل السيول والفيضانات في السواحل ومدن شمال الضفة وغزة والاغوار والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة هبات الرياح التي قد تلامس حاجز 100 كم/ ساعة، ومن ارتفاع الموج إلى 7 أمتار في سواحل المتوسط، ومن تدني مستوى الرؤية الأفقية بفعل الضباب، وكثافة الهطول، والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر الانزلاق على الطرقات.