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مؤمن مقداد – الرسالة نت

تناولت الصحافة العبرية صباح اليوم الأربعاء، عدة مواضيع أهمها تهديد ترامب بقطع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية.

هآرتس

الهند تلغي صفقة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار

قضية بيتان: اعتقل الرئيس التنفيذي لشركة بناء للاستجواب للاشتباه في رشوته

ترامب يهدد بخفض المساعدات للفلسطينيين

تقديرات إسرائيلية: حزب الله حقق القدرة على ضرب منصات الغاز

المظاهرات تتجدد في طهران وانتشار واسع للأمن الإيراني في الشوارع.

يديعوت أحرونوت

قضية ديفيد بيتان: الرئيس التنفيذي لشركة عامة كبيرة تم اعتقاله لاستجوابه

عاصفة ستضرب جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة القادم

منظمة التحرير الفلسطينية حول التهديدات بخفض المساعدات الاميركية: "لن نوافق على ابتزاز ترامب"

الهند تلغي صفقة ضخمة لشراء صواريخ من "إسرائيل"

تقارير الجيش: انتحار 16 جنديا من الجيش الإسرائيلي خلال عام 2017

سوريا تستنكر دعم "إسرائيل" والولايات المتحدة للمظاهرات في إيران

صحيفة الحياة: حماس نقلت رسالة إلى "إسرائيل" من خلال مصدر دولي وحذرت من انفجار قريبا للوضع في غزة

معاريف

اعتقل الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا مطلوبا في "يهودا والسامرة" ليلة أمس

من المتوقع أن يُرتفع قانون عقوبة الإعدام ضد منفذي العمليات اليوم إلى تصويت أولي

ترامب: كان من المفترض أن تدفع إسرائيل ثمن الاعتراف بالقدس ولكن الفلسطينيين ليس لديهم أي احترام

وزير التعليم ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت قدّم اليوم خطته لزيادة حافز الشباب الإسرائيلي للتجنيد في الجيش الإسرائيلي

إحباط تهريب 60,000 بيضة عند معبر إلياهو

تم ابتكار علاج فعال لوقف انتشار سرطان البنكرياس

55 جندياً من جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا خلال العام 2017

"إسرائيل" هيوم

اعتقال رئيس تنفيذي لشركة عامة كبيرة هذا الصباح للاستجواب في قضية بيتان

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 22 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة وتم ضبط قطعة سلاح محلية الصنع

تقارير الجيش: انتحار 16 جنديا من الجيش الإسرائيلي خلال عام 2017

القناة 7 العبرية

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 22 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة

منظمة التحرير الفلسطينية حول تهديدات ترامب: الحقوق الفلسطينية ليست للبيع

يعتزم حزب "إسرائيل" بيتنا اليوم تقديم مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات

نتنياهو يؤجّل زيارته لقبرص بسبب قانون السوبر ماركت

حماس تهدد جنرال إسرائيلي: منظمة في قطاع غزة تعمل تحت رعاية حماس نشرت فيديو للجنرال ايال زامير خلال جولة له حول قطاع غزة

مصر: تم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى

نائب الرئيس الأمريكي: الناس الذين يحبون الحرية يجب أن يقفوا إلى جانب الشعب الإيراني

القناة 12 العبرية

تم اعتقال 22 شخصا مطلوبا ليلة أمس في يهودا والسامرة

تم ضبط أسلحة مصنعة ذاتيا في قرية نعيم

مصر: تم إعدام أربعة سجناء مدانين بالمسؤولية عن الهجوم

ترامب: سنوقف مساعدة الفلسطينيين

بيرو: سقطت حافلة من منحدر وقتل فيها 48 شخصا

ستوافق الحكومة على أن المتسللين سيختارون بين الترحيل أو السجن

القناة 14 العبرية

تم اعتقال 22 شخصا مطلوبا ليلة أمس في يهودا والسامرة

ترامب: سنخفض المساعدات للسلطة الفلسطينية إذا لم يعودوا إلى المفاوضات

نيكي هالي: تقارير وردت إلى الولايات المتحدة تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخ باليستي جديد

الاحتجاجات في إيران آخذة في التوسع لكن النظام هناك لا يزال مستقر

والا العبري

تم اعتقال 22 مطلوبا الليلة الماضية في "يهودا والسامرة"

الفساد في ريشون لتسيون: تم احتجاز الرئيس التنفيذي لشركة بناء كبيرة للاستجواب

مقاتلون في لواء غفعاتي وغولاني والناحال: إذا لم تعاقب عهد التميمي بالسجن لفترة طويلة سنغيّر من أسلوبنا في التعامل مع الفلسطينيين

إصابة 2 من جنود الجيش الإسرائيلي في حادث انقلاب مدرعة في الجولان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم تعيين الجنرال المتقاعد "عاموس جلعاد" سفيرا لإسرائيل في الأردن في محاولة لحل الأزمة بين البلدين

خلال هذا العام "2018" ستنتهي روسيا من مرحلة تطوير المركبات التي ستحمل نظام الدفاع الجوي الجديد S-500 والذي لا يزال قيد التطوير بشكل سرّي.