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غزة- الرسالة نت

استنكرت حركة حماس قرار جمهورية جواتيمالا نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، معتبرة إياه خطيئة كبرى بحق شعبنا وعدالة قضيته.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، إن قرار جواتيمالا يضاف إلى خطيئة تصويتها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ولصالح الاحتلال الإسرائيلي، مخالفة بذلك حالة الإجماع الدولي الرافض للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة الكيان الصهيوني.

وقالت حماس إن هذه المواقف اللامسؤولة بمثابة اعتداء صارخ على حقوق شعبنا التاريخية الثابتة.

وطالبت الدول العربية والإسلامية كافة ومحبي القضية الفلسطينية وأحرار العالم بالضغط على جمهورية جواتيمالا بكل الطرق والوسائل المشروعة من أجل تصويب مواقفها والتراجع عن هذا الإجراء الخطير.