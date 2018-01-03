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غزة- الرسالة نت

اعتبرت حركة حماس تهديدات الرئيس الأمريكي ترمب بقطع المساعدات عن الأونروا والسلطة الفلسطينية حتى تعود للمفاوضات مع الاحتلال ابتزازا سياسيا رخيصا.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن التهديدات تعكس السلوك الأمريكي الهمجي وغير الأخلاقي في التعامل مع عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد برهوم أن ذلك يتطلب مزيدًا من الوحدة وتصليب المواقف الفلسطينية في مواجهة هذه الضغوط والسياسات وعدم الاستجابة لها.

وطالب بمزيد من المواقف العربية والإسلامية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمناهضة للسلوك الأمريكي والإسرائيلي.