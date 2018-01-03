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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هدد جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، حركة الجهاد الإسلامي باستهداف قياداتها والبنى التحتية لها، بعد تزايد التوقعات بأن الحركة تقف وراء إطلاق قذائف الهاون على مناطق غلاف غزة الجمعة الماضية.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر صفحته على "فيسبوك": "إذا كان الجهاد الاسلامي وراء إطلاق القذائف فهذا يعني أنه مستعد للمخاطرة في استهداف قيادته وبنيته التحتية داخل وخارج قطاع غزة".

وأضاف: "استكمل الجيش تحقيقاته حول حادث إطلاق القذائف الصاروخية يوم الجمعة الماضي باتجاه اسرائيل من قطاع غزة، يتضح من التحقيقات أن الاسلحة المستخدمة مشابهة تمامًا للقذائف الصاروخية التي تم اطلاقها في ٣٠/١١/٢٠١٧ من قبل حركة الجهاد الاسلامي باتجاه موقع للجيش شمال القطاع".

وتابع: "توقيت إطلاق القذائف الاستثنائي بتزامن مع الحفل في ذكرى عيد ميلاد اورون شاؤول يدفع المؤسسة الأمنية للتقدير بأنه هناك احتمالية كبيرة أن حركة الجهاد الاسلامي تقف وراء عملية الاطلاق".

وختم تصريحه بالقول: "اذا كان الجهاد الاسلامي بالفعل وراء عملية الإطلاق فهذا يعني ان قيادة الحركة مستعدة للمخاطرة في استهداف قيادتها وبنيتها التحتية في قطاع غزة وخارجها، كما يؤشر ذلك الى الصعوبة التي تواجه حماس في السيطرة على هذا التنظيم".

وكانت ثلاثة قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة صوب منطقة "ناحل عوز" شرق مدينة غزة، تمكنت القبة الحديدية من إسقاط اثتنين منها، فيما سقط الثالثة على مبنى، وأصيب عشرات المشاركين في حفل شاؤول بالهلع نتيجة سماعهم صفارات الإنذار.