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مؤمن مقداد – الرسالة نت

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، اعتقال خلية فلسطينية ممولة من المخابرات الإيرانية بهدف جمع معلومات استخبارية.

وقالت القناة العبرية 12، إن مسؤول الخلية هو محمد محارمة (29 عاما) من سكان الخليل وهو طالب هندسة حاسوب، وتم تجنيده من قبل أحد أقربائه ويدعى بشار مخامرة الذي يعيش في جنوب أفريقيا ويعمل لصالح المخابرات الإيرانية، ويقوم بتجنيد عناصر فلسطينية في الضفة المحتلة وداخل (إسرائيل) للتجسس لصالح إيران.

ووفقا للجهاز، فإن بشار التقى مع محمد عدة مرات بحضور مسؤولين إيرانيين في طهران وخارجها، مشيرا إلى أنه جنّد محمد عام 2015 لدى زيارته جنوب أفريقيا.

وادعى الجهاز أن المخابرات الإيرانية كلفت محارمة بتجنيد شخص لتفجير نفسه وآخر لإطلاق النار وأن يتم إخضاعهم لدورات تدريبية، وافتتاح متجر بالخليل وتركيب كاميرات مراقبة عليه لجمع معلومات استخبارية لتحركات الجيش (الإسرائيلي)، وتجنيد فلسطيني من الخط الأخضر لالتقاط صور.

وأشار الجهاز إلى أن محارمة جند شخصين آخرين معه هما نور مخامرة 22 عاما، وضياء سراحنة 22 عاما وكلاهما من الخليل. مشيرا إلى أنهما وافقا للعمل معه مقابل 8 آلاف دولار.

وقدم الادعاء العام العسكري لائحة اتهام أمام المحكمة العسكرية في الضفة ضد مخامرة، اتهم فيها بالتواصل مع منظمة معادية واستلام أموال من جهة "إرهابية"، كما وجهت اتهامات لنور مخامرة وضياء سراحنة بالتآمر لصالح "جهة معادية".

وقال جهاز "الشاباك" إن هذه الأنشطة تكشف تورط إيران في الهجمات ضد (إسرائيل) وإرسال الأسلحة لمختلف الدول لتعزيز النشاط العدائي ضد دولة الاحتلال. مشيرا إلى أنها تستغل ساحة جنوب أفريقيا كساحة مهمة لتجنيد عملاء لها بالضفة و(إسرائيل).