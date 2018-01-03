تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

أفادت إحصائية صدرت صباح اليوم الأربعاء، عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية–الشق المدني أن قطاع غزة شهد خلال العام 2017 تسجيل أكثر من 58 ألف مولود جديد، بنسبة 51.50 % ذكور، و48.50%إناث، (بواقع 160 مولود يوميًا، وبمعدل 6 مواليد في الساعة - كل عشر دقائق مولود جديد).

وبينت الإحصائية أنّ مكاتب الأحوال المدنية في محافظات قطاع غزة الخمسة (الشمال، غزة، الوسطى، خانيونس، ورفح) سجلت خلال العام المنصرم 58 ألف و303 مواليد جُدد.

وأوضحت الإحصائية أن هذا العدد من المواليد المسجلين في السجل المدني الفلسطيني خلال العام 2017 يأتي بخلاف المواليد الفلسطينيين في الخارج الذين تعذر تسجيلهم نتيجة عدم عودة عائلاتهم إلى قطاع غزة بسبب الحصار وإغلاق معبر رفح البري، وخشية تلك العائلات من تقطع السُبل بهم وفقد مصادر رزقهم بالخارج نتيجة إغلاق المعبر.

وبحسب الإحصائية شهد عام 2017 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المواليد الجُدد بنسبة 1% عن عام 2016، حيث سجلت سجلات المواليد في الأحوال المدنية خلال العام 2016م (58 ألف و170 مولودًا جديدًا).

ووفق إحصائية الأحوال المدنية سجلت المحافظات الخمسة "الشمال ،غزة ،الوسطى، خانيونس، ورفح"، خلال الفترة الواقعة ما بين 1/1/2017 وحتى 31/12/2017 (30ألف و020 مولود ذكر)، مقابل (28ألف و283 مولود أنثى).

وأظهرت الإحصائية أن محافظة غزة شهدت خلال عام 2017 (21ألف و188 مواليد جُدد)، منهم (10 آلاف و921 مولودًا ذكرًا)، و(10آلاف و267 مولودا أنثى).

في حين شهدت محافظة خانيونس خلال العام (11ألف و476 مولود جديد)، من بينهم ( 5768 مولودا ذكرا)، و(5708 مولود أنثى).

وسجل بمحافظة الشمال (10 آلاف و125 مولودا جديدا)، منهم ( 5245 مولودا ذكرا)، و(4880 مولودا أنثى). فيما سجل بالمحافظة الوسطى (8018 مولودًا جديدًا)، منهم (4192 مولودًا ذكرًا)، و(3826 مولود أنثى).

وشهدت محافظة رفح (7496 مولودًا جديدًا)، منهم (3894 مولودًا ذكرًا)، و(3602 مولود أنثى).