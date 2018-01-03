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رام الله-الرسالة نت

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله بعد ظهر اليوم الأربعاء إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس قرر مجلس الوزراء إعادة 50 ميجا واط من خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة.

وذكر الحمد الله في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "انطلاقا من حرص القيادة وعلى رأسها عباس على وحدة الوطن والعمل المتواصل للتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، وبناء على تعليمات الرئيس، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة الـ50 ميجا واط من خطوط الكهرباء المغذية للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) على أن تلتزم شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بموجبات هذا القرار".

وأضاف "نؤكد أننا لن نتوانى لحظة عن مواصلة تحمل مسؤولياتنا الوطنية تجاه أهلنا في قطاع غزة، وبذل كل جهد ممكن لتعزيز صمودهم، وتحسين مستوى حياتهم لمواجهة كافة التحديات".

وأردف الحمد الله "سنواصل مسيرة انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، والوقوف صفا واحدا حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع الحمد الله: "معا وسويا للتصدي لكل محاولات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف وحدة شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة التي تضمنها الشرعية الدولية".

وأعلنت شركة توزيع كهرباء بمحافظات قطاع غزة أنها ستشرع بتطبيق إجراءات نظام "براءة الذمة" لتحسين التحصيلات والإيرادات للإيفاء بالتزاماتها تجاه موردي الطاقة.

وذكرت الشركة في إعلان صادر عنها أمس الثلاثاء، أن هذه الإجراءات "كفيلة بتحسين خدمة التيار الكهربائي"، وتأتي استنادًا إلى القوانين والأنظمة المعمول بها وتحقيقًا للمصلحة العامة التي تكفلت تلك القوانين بحمايته.

وكان الاحتلال قام بتخفيض كمية الكهرباء المغذية للقطاع من 120 ميغا إلى 70 ميغا وذلك بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية ضمن الإجراءات العقابية ضد القطاع.