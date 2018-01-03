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الرسالة نت - وكالات

اقترب نادي الجزيرة الإماراتي، من التعاقد لاعب الوسط الكاميروني سيباستيان سياني، لتعويض رحيل الفرنسي لاسانا ديارا الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وأكد مصدر داخل نادي الجزيرة أن مدة التعاقد مع سياني لن تكون طويلة، خصوصا بعدما تجاوز عامه الحادي والثلاثين.

ويلعب الكاميروني من عام 2013 وحتى الآن في صفوف فريق أوستند البلجيكي، وأحرز معه 20 هدفا خلال 4 مواسم, ولا يزال عقده ممتدا مع الفريق البلجيكي حتى صيف 2019.

ودخل الجزيرة في مفاوضات لضم سياني عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في أبوظبي في ديسمبر الماضي، وشارك فيها "فخر أبوظبي" وحصل على المركز الرابع.

يشار إلى أن الجزيرة الإماراتي تعاقد مع 5 لاعبين في بداية الموسم هم: أحمد خليل الذي فسخ عقده بعد 3 أشهر فقط، والفرنسي ديارا الذي فسخ عقده أيضا، والأوزبكي ساردور راشيدوف البعيد عن المشاركة الأساسية، ولم يستفد الفريق إلا من جهود البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا، والإماراتي محمد عايض.