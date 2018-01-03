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رام الله-الرسالة نت

استشهد طفل فلسطيني، عصر اليوم الأربعاء، برصاص جنود الاحتلال في بلدة دير نظام شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل مصعب فراس التميمي (17 عاماً)، قضى متأثراً بجروح خطرة أصيب بها برصاص الاحتلال في قرية دير نظام شمال رام الله.

وأوضحت وزارة الصحة أن الطفل التميمي وصل إلى المستشفى الاستشاري العربي بمدينة رام الله عقب إصابته بشكل حرج برصاصة في أسفل الرأس، وأعلن عن استشهاده فيما بعد.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلق جندي الرصاص على الفتى بشكل مباشر ومن مسافة قريبة.