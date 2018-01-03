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الرسالة نت - وكالات

أكد البرازيلي روبرتو كارلوس الظهير الأيسر السابق لريال مدريد، أنه يفضّل البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الريال الحالي، على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم "الغريم" التقليدي برشلونة.

وقال كارلوس في تصريحات لصحيفة "أوليه" البرازيلية، إنه معجب بأسلوب رونالدو وحرصه على مواصلة التدريب بشكل دائم، للوصول إلى أعلى مستوى ممكن، بغض النظر عن تقدمه في السن.

واعتبر أن ميسي ظاهرة حقيقية، سيكون من الصعب على جمهور كرة القدم أن يجد مثله في السنوات المقبلة، إلا أنه يفتقد الرغبة في التطور حسبما صرح.

وأشاد كارلوس أيضا بمواطنه نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، وتركيزه الدائم مع فريقه، وابتعاده عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

وأضاف: "ميسي ونيمار رائعان، لكن رونالدو يملك دوافع أكبر ولديه قدرة على الابتعاد عن الضغوطات التي تحيط به، هو أكثر مهنية وكلها أمور تميزه عن الآخرين".

يشار إلى أن رونالدو توّج "مؤخرا" بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم لعام 2017، للمرة الخامسة في تاريخه، معادلا رقم ميسي، كأكثر اللاعبين حصولا على الجائزة في التاريخ.