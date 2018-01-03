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الرسالة نت - وكالات

حسم الاتفاق السعودي صفقة التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب خط وسط الأهلي المصري، على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويبدأ "الميركاتو" الشتوي في السعودية صباح الخميس ويستمر حتى نهاية يناير الجاري، حسبما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونشر الاتفاق تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها إن الإدارة تعاقدت مع الشيخ بنظام الإعارة لتمثيل الفريق حتى نهاية الموسم.

وذكرت تقارير صحافية أن اللاعب مدد عقده مع الأهلي, عقب الموافقة على رحيله معارا لصفوف الاتفاق.

يشار إلى أن عبد الله دبل رئيس الاتفاق وصل إلى مقر الأهلي الأربعاء، وحسم الصفقة في وجود العامري فاروق نائب رئيس "القلعة الحمراء"، وعبد العزيز عبد الشافي عضو لجنة الكرة.