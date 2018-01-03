تصغير الخط تكبير الخط

غزة-الرسالة نت

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن تهديدات الاحتلال لقيادات الحركة هي محاولة لخلق مبررات مبيته لتصعيد العدوان ضد قطاع غزة، مشددة على أن أي تصعيد سيجابه برد من المقاومة.

وحملت الحركة في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء، الاحتلال (الإسرائيلي) مسؤولية أي عدوان يقع ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أنها لن تتوانى في الدفاع عن القطاع.

وقالت "إن الجهاد في لا تختبئ خلف عناوين هنا وهناك، فنحن حركة مقاومة ومن واجبنا أن ندافع عن أرضنا وشعبنا، ولدينا الجرأة والمسؤولية، وفق ما تفتضيه المصلحة وظروف المقاومة، أن نعلن عما تنفذه سرايا القدس من مهام وعمليات مقاومة في إطار التصدي للاحتلال ومشاريعه.

وكانت قوات الاحتلال هددت، اليوم، باغتيال قيادة حركة الجهاد في الداخل والخارج واستهداف بنيتها التحتية، بعد زعمها أن التحقيقات التي قام بها الجيش أظهرت أن من أطلق الصواريخ في الأيام الأخيرة صوب المستوطنات المحاذية للقطاع هي حركة الجهاد.