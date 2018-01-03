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غزة - الرسالة نت

صعدت أندية شباب الزيتون والأقصى وأهلي النصيرات والأمل والرضوان لدور الـ16 من التصفيات التمهيدية لكأس غزة.

وتفوق شباب الزيتون على العطاء (5-3) بركلات الترجيح, عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي, وبنفس الطريقة حسم الأقصى تأهله على حساب الشوكة (4-2) بركلات الترجيح, عقب التعادل (1-1) في الوقت الأصلي.

وسحق أهلي النصيرات نظيره الجزيرة (3-0), وانتصر الأمل على الشافعي (2-0), وبنفس النتيجة فاز الرضوان على اليرموك.

ومن المقرر أن يلعب في دور الـ16, شباب الزيتون مع نماء, والأمل مع جماعي رفح, والرضوان مع شباب معن, وأهلي النصيرات مع الاستقلال, والأقصى مع العودة, وخدمات جباليا مع فلسطين, واتحاد دير البلح مع أهلي البريج, وبيت حانون الرياضي مع المشتل.