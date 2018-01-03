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الرسالة نت-خاص

قال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة، إن الحكومة الفلسطينية أبلغت الجانب (الإسرائيلي) بإعادة كميات الكهرباء التي قلصت قبل شهور إلى القطاع.

وتوقع ثابت في تصريح مقتضب لـ"الرسالة نت"، مساء اليوم الأربعاء، أن تعيد السلطات الإسرائيلية كميات الكهرباء الـ50 ميغا واط إلى قطاع غزة، منذ منتصف هذه الليلة".

وأوضح أن جدول الكهرباء سيشهد تحسن ملحوظ منذ صباح يوم غد الخميس، دون تحديد برنامج الوصل والقطع حالياً.

ويعاني سكان قطاع غزة من أزمة خانقة نتيجة الاستمرار في قطع الكهرباء منذ سنوات، أثرت على جميع مناحي الحياة فيها، وأدت لتراجعها بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والصحّي في القطاع.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله بعد ظهر اليوم، قال إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس قرر مجلس الوزراء إعادة 50 ميجا واط من خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة.

وذكر الحمد الله في تصريح صحفي، "انطلاقا من حرص القيادة وعلى رأسها عباس على وحدة الوطن والعمل المتواصل للتخفيف من معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، وبناء على تعليمات الرئيس، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة الـ50 ميجا واط من خطوط الكهرباء المغذية للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) على أن تلتزم شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بموجبات هذا القرار".