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نيودلهي- الرسالة نت

قالت شركة السلاح الإسرائيلية "رافائيل" إن وزارة الدفاع الهندية ألغت صفقة لشراء صواريخ "سبايك" الموجهة ضد الدبابات، وذلك قبل أيام من زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى نيودلهي.

وذكرت وكالة رويترز أن قيمة صفقة الأسلحة تصل إلى نحو خمسمئة مليون دولار، وأنها سلطت الضوء على تعزيز الروابط بين إسرائيل والهند.

وأعربت الشركة الإسرائيلية عن أسفها للقرار الهندي، وقالت إنها ستظل ملتزمة بالتعاون مع وزارة الدفاع الهندية وبإستراتيجيتها القائمة على مواصلة العمل في الهند، مشيرة إلى أنها سوق مهمة، مثلما تفعل منذ أكثر من عقدين لتزويد الهند بالأنظمة الأكثر تطورا وتقدما، وفق الشركة.

ويُتوقع أن يتوجه نتنياهو برفقة المدير التنفيذي لشركة رافائيل إلى الهند يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل الصيف الماضي.

وقد وصف مودي حينها الحكومة الإسرائيلية بأنها صديق حقيقي لبلاده، وقال إنه يشعر خلال زيارته الراهنة لإسرائيل كما لو كان في بيته.

وتُعد الهند الآن أكبر سوق للسلاح الإسرائيلي، إذ تشتري نيودلهي ما قيمته مليار دولار سنويا من الأسلحة الإسرائيلية.

رويترز