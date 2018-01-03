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غزة- محمد العرابيد

‏قال محمد البريم "أبو مجاهد" المتحدث باسم لجان المقاومة في فلسطين‏، إن تهديدات الاحتلال لقيادات حركة الجهاد الإسلامي، هو تهديد للكل الفلسطيني، مشددا على أن المقاومة سترد بقوة على أي حماقة من العدو اتجاه أبناء شعبنا".

وأضاف أبو مجاهد في حديثه لـ"الرسالة نت": "إن جيش الاحتلال سيندم إذا فكر في ارتكاب أي حماقة ضد أبناء شعبنا، مؤكدا أن صمت المقاومة بغزة لن يدوم طويلا أمام ممارسات الاحتلال وتهديداته.

وأوضح أن تهديدات الاحتلال تؤكد أن لديه نية مبيتة لشن عدوان على قطاع غزة، مشيراً إلى أن المقاومة سترد على أي جريمة (إسرائيلية) بحق أبناء شعبنا.

وكانت قوات الاحتلال هددت، اليوم، باغتيال قيادة حركة الجهاد في الداخل والخارج واستهداف بنيتها التحتية، بعد زعمها أن التحقيقات التي قام بها الجيش أظهرت أن من أطلق الصواريخ في الأيام الأخيرة صوب المستوطنات المحاذية للقطاع هي حركة الجهاد.