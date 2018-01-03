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أنقرة- الرسالة نت

شارك القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري خلال زيارته مدينتي قيصري وماردين التركيتين في فعاليات شعبية داعمة لمدينة للقدس ورافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأكد أبو زهري خلال الفعاليات الشعبية التي شارك فيها خطورة قرار ترمب، وأهمية الدور التركي والإسلامي الرسمي والشعبي لحماية القدس، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم لهذا القرار، داعيا للاستمرار في انتفاضة الأمة ضد هذا القرار.

والتقى أبو زهري رئيس بلدية مدينة ماردين ورئيس حزب العدالة والتنمية فيها، كما عقد عدة لقاءات مع عدد من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والجمعيات خلال جولة في عدد من المدن التركية أبرزها إسطنبول وغازي عنتاب وديار بكر وبورصة واسكي شهير.