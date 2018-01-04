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غزة - الرسالة نت

يلتقي مساء اليوم الخميس, فريقا غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وديا, على ملعب الشهيد "عاهد زقوت" شمال غزة, ضمن استعدادات الطرفين لانطلاق مرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة المقررة في الثاني عشر من يناير الجاري.

ويأمل غسان البلعاوي المدير الفني لغزة الرياضي, أن يظهر لاعبوه بصورة جيدة, على غرار اللقاءات الودية الماضية.

أما إحميدان بربخ مدرب خدمات الشاطئ, فلا يزال يعمل على تجربة أكبر عدد من اللاعبين, للوقوف على التشكيلة المناسبة التي ستدخل لقاءات الدور الثاني من الدوري.

يشار إلى أن غزة الرياضي فاز على خدمات الشاطئ (2-0) في لقاء ذهاب الدوري, علما أن "العميد" يحتل المركز الثاني في الممتازة برصيد 22 نقطة, بينما يأتي "البحرية" تاسعا برصيد 11 نقطة.