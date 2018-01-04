تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

أكد سامي أبو الحصين الأمين العام المساعد بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, أنه سيتم تسليم شهادات دورتي المدربين "C" وحراس المرمى, اليوم الخميس في فندق المتحف غرب غزة, على هامش تخريج دورة المدربين "B".

وقال أبو الحصين إن الحفل سيقام الساعة الحادية عشرة صباحا, متمنيا حضور جميع المدربين لاستلام الشهادات.

وحصل 48 مدربا من قطاع غزة على شهادة التدريب "C" المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, في الدورتين اللتين جرتا عام 2017, بإشراف المحاضرين الآسيويين أحمد الحسن, ومحمود زقوت.

كما نال 19 مدربا شهادة دورة تدريب حراس المرمى, التي أشرف عليها المحاضر الآسيوي خلدون إرشيدات.