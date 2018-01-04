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الرسالة نت - وكالات

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، إقالة المونتنيغري نيبويشا يوفوفيتش من تدريب فريق كرة القدم.

وجاء قرار إدارة النادي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش (0-1)، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري, وقبل لقاء القمة أمام الأهلي الاثنين المقبل.

ويحصل نيبويشا علي 37 ألف دولار شهريا من الزمالك، ويوجد في عقده قيمة شهرين كشرط جزائي، ما يعني أن الزمالك سيتكفل بدفع 74 ألف دولار له عقب الإقالة.

يشار إلى أن الزمالك يحتل المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 28 نقطة.