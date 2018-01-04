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الرسالة نت - وكالات

حقق أتلتيكو مدريد انتصارا مريحا على لييدا إيسبورتيو (4-0)، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من كأس إسبانيا.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الجديد القديم لـ"الروخي بلانكوس" دييغو كوستا، الذي أعلن عن عودته إلى كرة القدم الإسبانية بقوة.

ودخل اللاعب الإسباني المباراة في الدقيقة 64، ولم يستغرق سوى 5 دقائق ليتمكن من تسجيل هدفه الأول في مرحلته الثانية مع أتلتيكو مدريد.

وبقدوم كوستا أصبح خط هجوم أتلتيكو مدريد أكثر قوة، ما قد يسمح للفريق بالاستمرار في المراتب المتقدمة من "الليغا" بعد الخروج المرير من دوري أبطال أوروبا.