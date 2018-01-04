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غزة-الرسالة نت

شنت طائرات الاحتلال (الإسرائيلي)، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، غارات جوية على أراضٍ زراعية شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل الـ"الرسالة نت"، أن طائرات الاحتلال استهدفت أرض زراعية قرب مكب صوفا شرق رفح بـ٣ صواريخ، كما قصف بصاروخين على الأقل أرض زراعية بجوار حوش عفانة شمال شرق رفح.

وأوضح أن قصف طائرات الاحتلال الحربية لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين حتى اللحظة.

وفي وقت لاحق، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الجوية استهدف بنية تحتية للمقاومة جنوب القطاع. وقال :"إنهم سيواصلون العمل ضد محاولات انتهاك السيادة (الإسرائيلية)".

وكان إعلام الاحتلال زعم أنه جرى إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة خلال ساعات عصر ومساء أمس على مناطق مفتوحة في تجمع مستوطنات "أشكول" دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

ونشر الاحتلال في وقت سابق إحصائيات عن سقوط نحو 40 صاروخًا وقذيفة على مستوطنات في محيط قطاع غزة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس عاصمة (لإسرائيل).

يتبع ..