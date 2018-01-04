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الخليل-الرسالة نت

أتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الصحة والزراعة دائرة الطب البيطري، الليلة، 150 كغم لحوم ونقانق غير صالحة للاستهلاك الآدمي في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد بيان الضابطة الجمركية بأن ضبط الكمية كان خلال أعمال دورية اعتيادية في يطا داخل سيارة نقل خاصة، وجرى التحفظ عليها بحضور جهة الاختصاص.

وبين أنه وبمعاينة الكمية وفحصها وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لظهور علامات تدل على تلفها وطريقة النقل والتخزين غير سليمة.

وذكر البيان أن اللجنة أقرت اتلافها وبالتحقيق والتحري تم الوصول لبضاعة أخرى من نفس النوع بمخازن ببلدة الظاهرية، وبعد تحريك الدوريات للمكان والتفتيش جرى ضبط لحوم حبش غير معربة وممنوعة من التداول، تم التحفظ عليها لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحق التاجر.