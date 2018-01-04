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عمان-الرسالة نت

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، مع نظيره الصيني "وانغ يي" عدة قضايا من بينها تطورات القضية الفلسطينية .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع الوزير الصيني، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

واتفق الوزيران على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية، لإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو إنهاء الصراع الذي لن ينتهي التوتر في المنطقة من دون حله على أسس تلبي متطلبات الشرعية الدولية وحق الفلسطينيين في الحرية والدولة".

وناقشا التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها تبعات القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

وثمن الصفدي موقف الصين الداعم للحق الفلسطيني، ولتحقيق السلام الشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين، الذي يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.

وشدد على أنه "لا أثر قانوني لقرار الولايات المتحدة".

وأطلع نظيره الصيني على الجهد الدبلوماسي للاردن لتأكيد وضع القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يحسم مصيرها عبر المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر أي إجراءات أحادية تستهدف فرض حقائق جديدة بالقدس المحتلة أو تغيير هويتها باطلة ولاغية.

وأشار إلى استضافة الاردن اجتماع الوفد الوزاري العربي، لمتابعة تداعيات القرار، السبت المقبل.

وقال إن "المملكة ستظل تعمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام الإقليمي الشامل الذي يشكل تلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة على ترابهم الوطني".

في المقابل، أشار وزير خارجية الصين إلى موقف بلاده الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، وحل الدولتين وجهود إطلاق جهد دولي فاعل لحل الصراع.

وأعلن ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، الاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي)، "عاصمةً لإسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.

والمفاوضات بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014؛ إثر رفض "تل أبيب" وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها شرقي القدس. ‎