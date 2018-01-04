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القاهرة-الرسالة نت

قالت وزارة الخارجية المصرية إن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن "القدس الموحدة" مخالف للشرعية الدولية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، الليلة.

وصادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، الثلاثاء، على قانون "القدس الموحدة" الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا هم أعضاء الكنيست.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية بعد أقل من شهر على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017، بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، وقراره نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأشار أبو زيد إلى أن "القانون يعد مخالفا لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم فيها".

وأضاف أن القانون الإسرائيلي "يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتا على وضعيتها باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات (متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014) بين الأطراف المعنية".