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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

تصدرت ملفات التصعيد مع قطاع غزة ومظاهرات إيران الصحافة العبرية اليوم الخميس.

هأرتس:

المتظاهرون في إيران، رجال الدين دمروا حياتنا.

المصالحة الفلسطينية: ستعود إمدادات الكهرباء للقطاع إلى مستواها قبل ستة أشهر

ترمب فهم أن أسلوب الابتزاز والتهديدات يأتي بنتائج.

امتحان ترمب في إيران، السلاح النووي، العقوبات، والاحتجاجات الإيرانية

أوغندة تنفي وجود اتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لاستقبال المتسللين الأفارقة .

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يديعوت أحرونوت:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

نصر الله: من هزم داعش سيهزم الجيش الإسرائيلي بسهولة

عاموس جلعاد: من الوهم الاعتقاد بأن حماس لا تستطيع السيطرة على "المنظمات المارقة" التي تقوم بإطلاق الصواريخ من غزة

رئيس المجلس الإقليمي إشكول "غادي ياركوني": لسنا على استعداد لتكون عمليات إطلاق الصواريخ روتين في حياتنا

افي غباي: نتنياهو يتجاهل الموقف المهني للشاباك والجيش ويفضل الانجرار وراء وزير دفاع فاشل تعهد سابقا بتصفية هنية خلال 24 ساعة

بعد العقوبات: السلطة الفلسطينية قرّرت إعادة 50 ميغاواط من الكهرباء إلى غزة من "إسرائيل"

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معاريف:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

هاجمت قواتنا الجوية بنية تحتية مركزية في غزة وسنواصل العمل ضد أي محاولة لانتهاك السيادة الاسرائيلية

اندلاع حريق في غرفة نوم بيل وهيلاري كلينتون في نيويورك

صائب عريقات: ترامب يهدد بتجويع الأطفال في مخيمات اللاجئين

العثور على جثة إسرائيلي 35 عام "من سكان كفار عزة قرب غزة" بعد فقدانه منذ أكثر من شهر في الهند ولم تعرف بعد ظروف وفاته

حماس تنشر صور جديدة لجلعاد شاليط في الأسر

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"إسرائيل" هيوم:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

هاجمت قواتنا الجوية بنية تحتية مركزية في غزة وسنواصل العمل ضد أي محاولة لانتهاك السيادة الاسرائيلية

4 قذائف صاروخية أطلقت من غزة سقطت في مجمعات غلاف غزة والجيش يرد

السلطة الفلسطينية قرّرت إعادة 50 ميغاواط من الكهرباء إلى غزة من "إسرائيل"

حماس تنشر صور جديدة لجلعاد شاليط في الأسر

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القناة 7 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

سيتم استجواب عضو الكنيست دافيد بيتان للمرة الخامسة اليوم

هاجمت قواتنا الجوية بنية تحتية مركزية في غزة وسنواصل العمل ضد أي محاولة لانتهاك السيادة الاسرائيلية

4 قذائف صاروخية أطلقت من غزة سقطت في مجمعات غلاف غزة

رئيس معهد دراسات الأمن القومي الجنرال "عاموس يادلين": إن استمرار إطلاق الصواريخ من غزة يتطلب من "إسرائيل" النظر في شن رد أكثر حدة من ذي قبل

الكنيست يصادق على قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات بالقراءة التمهيدية بتصويت 52 عضو مع مقابل 49 ضد

الكنيست يوافق بالقراءة الأولية على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست امير أوخانا الذى ينص على أنه يمكن لوزير الداخلية إلغاء إقامة بعض سكان شرق القدس الذين يعملون ضد "إسرائيل" ويشاركون فى "أنشطة ارهابية"

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس: المقاومة المسلحة واجب و انه امر لا بد منه

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القناة 12 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

هاجمت قواتنا الجوية بنية تحتية مركزية في غزة وسنواصل العمل ضد أي محاولة لانتهاك السيادة الاسرائيلية

4 صواريخ أطلقت من غزة سقطت في مجمعات غلاف غزة

حماس تنشر صور جديدة لجلعاد شاليط في الأسر

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القناة 14 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

العاصفة ستأتي غدا: رياح قوية , فيضانات , ثلوج

تقديرات الجيش: الجهاد الإسلامي يقف وراء عمليات إطلاق القذائف أمس

عضو الكنيست نحمان شاي: عقوبة الإعدام لا تردع بل تخلق أبطال الإرهاب

حماس تنشر صور جديدة لجلعاد شاليط في الأسر

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والا العبري:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

غزة تحتضر , والحرب لم تعد أسوأ خيار

على الرغم من عدم رغبة حماس و"إسرائيل" بالتصعيد إلأ أن التغيرات الحالية تجعل من سيناريو الحرب هو الأقرب والأكثر تفسير للوضع القادم

انتحار جندي إسرائيلي بإطلاق النار على نفسه داخل إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي في الجنوب

داعش - ولاية سيناء في شريط فيديو جديد: "حماس كُفّار"