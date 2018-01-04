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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أصيب، اليوم الخميس، عددا من الشبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصادر محلية أن قوات الاحتلال ترافقها وحدات مستعربة اقتحمت المخيم فجرا، واندلع على اثره مواجهات، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي في الأطراف، إحداها في الصدر، عقب اطلاقها الرصاص الحي، والمعدني، وقنابل الغاز، والصوت، وتم نقلهم الى مستشفى بيت جالا الحكومي، لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر طبية، أن عدد الاصابات وصلت حتى اللحظة إلى 10. كما اعتقلت تلك القوات الشاب معالي عيسى معالي ( 34 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه.