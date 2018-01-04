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غزة- الرسالة نت

يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئيا إلى غائم، وبارداً ومغبرا أحيانا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقط زخات متفرقة من الأمطار على المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية: ويوم غد الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائما وبارداً إلى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

وتنبأت بأن يكون الجو يوم السبت المقبل، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على مختلف المناطق، وتضعف فرصة الهطول في ساعات المساء، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأضافت: أما يوم الأحد المقبل، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي القادم من شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة.

كما حذرت من تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد وغزارة الأمطار.