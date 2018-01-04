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القدس المحتلة-الرسالة نت

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات على الأسيرة المقدسية جيهان محمد عبد الرسول حشيمة (37 عامًا) بعد إدانتها بمحاولة تنفيذ عملية على حاجز قلنديا.

وتقبع الأسيرة حشيمة في سجون الاحتلال منذ 30.12.2016، وقد أصيبت بثلاث رصاصات في ساقها اليسرى لحظة اعتقالها، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال.

وكانت الأسيرة حشيمة وهي من سكان قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، دخلت السبت عامها الثاني على التوالي في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسيرة مكثت لمدة شهر في مستشفى "شعاري تسيدك" عقب إصابتها واعتقالها، وتم نقلها بعد إجراء عملية جراحية لها وزراعة بلاتين في قدمها إلى مستشفى "سجن الرملة"، وكانت لا تستطع المشي لعدة شهور نتيجة الإصابة، وتتنقل على كرسي متحرك طوال تلك الفترة.

وأجلت محكمة "الصلح" بالقدس محاكمتها أكثر من 10 مرات، اثنتين منها غيابيًا لعدم تمكنها من حضور الجلسات بداية الاعتقال، نظرًا لوضعها الصحي.