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إذا كنت تطمح في أن يتمتع أطفالك بذكاء خارق وعقل سليم، فما عليك إلا الاطلاع على الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة "صحة الأطفال" مؤخرا، واستعرض فيها الباحثون خمسة أنواع من الأطعمة التي تساعد إضافتها إلى وجبات الأطفال الغذائية في زيادة نسبة ذكائهم وحيويتهم.



فقد أوضح الباحثون أن أغذية الأطفال يجب أن تضم خمسة أنواع رئيسية وهي زبدة الفستق التي تحتوي على الدهون المسؤولة عن زيادة النمو الذهني والمهارات الادراكية، والحليب كامل الدسم الغني بالأحماض الدهنية والكوليسترول الذي يحتاجه الأطفال وخاصة ممن لم يتجاوزوا السنتين.



ويرى هؤلاء أن الكوليسترول ضروري للأطفال في هذه المرحلة لدوره في بناء وتنشيط الخلايا العصبية والدماغية، كما يساعد في عزل خلايا الدماغ وبالتالي يقلل وجود الدارات القصيرة في وظائف الاتصال.



وأكدت الدكتورة اليزابيث وارد، مؤلفة كتاب تغذية الأطفال المتخصص، أهمية البيض في تغذية الأطفال لغناه بالكوليسترول والبروتينات والعناصر الغذائية الضرورية للنمو مثل مادة الكولين الشبيهة بفيتامين (ب) التي أثبتت الدراسات الحيوانية قدرتها على تحسين التعلم والذاكرة.



ولا تنسى الدكتورة وارد السمك ضمن الأطعمة الخمسة المنشطة للذكاء، وخاصة أسماك التونة الغنية بالأحماض الدهنية متعددة غير الإشباع من نوع أوميغا-3 التي تتواجد في خلايا الدماغ بصورة طبيعية، وهي ضرورية لسلامة العقل والجسم.



وأخيرا، توصي الباحثة بإضافة اللحوم الحمراء إلى أغذية الأطفال لما تحتويه من كميات ضخمة من الحديد والبروتينات والألياف والفيتامينات وفيتامين (ب 12) على وجه الخصوص.