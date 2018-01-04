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الرسالة نت- ترجمة خاصة

استجوبت شرطة الاحتلال، اليوم الخميس، رئيس الائتلاف الحكومي (الإسرائيلي) النائب عن حزب الليكود "ديفيد بيتان" في قضايا فساد.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن بيتان وصل اليوم إلى وحدة مكافحة الإرهاب "لاهف 433" في مدينة اللد للتحقيق للمرة الخامسة في قضايا فساد ضده.

وأشارت الصحيفة أن بيتان هو المشتبه الرئيسي في قضية رشوة والمعروفة أيضاً باسم القضية 1803،

واستقال "ديفيد بيتان" من منصب رئيس الائتلاف الحكومي منذ أسابيع بعد الاتهامات التي وجهت إليه من قبل الشرطة.