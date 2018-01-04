تصغير الخط تكبير الخط

غزة-الرسالة نت

في ظل سعيها لتوطيد علاقاتها مع مؤسسات المجتمع الفلسطيني، وقعت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا ومجمع ناصر الطبي مذكرة تفاهم مشترك بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد عايش أبو شنب، ومدير مجمع ناصر الطبي الدكتور محمد زقوت وعدد من ذوي العلاقة من الطرفين.

وخلال مراسم التوقيع أكد أبو شنب على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع الفلسطيني لتحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية للمساهمة في بناء مجتمع قوي ومتماسك في مختلف الجوانب سيما التعليمية والطبية التي تعتبر أساس نجاح المجتمعات.

بدوره، أبدى زقوت سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم المشترك مع الكلية التي تمثل أحد ركائز التعليم التقني والمهني في قطاع غزة وتساهم بسد احتياجات المجتمع بنسبة كبيرة من الوظائف ذات طابع عملي، معتبراً أن هذه الاتفاق يمثل الخطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير الأنشطة والفعاليات المشتركة بين الجانبين والتي تخدم المجتمع الفلسطيني في المرحلة القادمة.

فيما، أوضح منسق الاتفاقية ورئيس قسم العلاقات العامة بالكلية الأستاذ محمود رفيق الفرا أنَّ الاتفاق يتضمن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من الأنشطة الخاصة بتعزيز الصورة الذهنية للتعليم التقني لدى المجتمع الفلسطيني وتبادل الخبرات والطاقات بين الجانبين، وكذلك تسخير مقدرات الطرفين لإنجاح الأنشطة والفعاليات.

وأشار الفرا إلى أنَّ الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من الأنشطة المنبثقة عن هذه المذكرة بما يخدم الطلبة والعاملين والمجتمع الفلسطيني وخاصة في المنطقة الجنوبية.