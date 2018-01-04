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نابلس-الرسالة نت

رفضت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، الإفراج عن الأسيرة هنية شرايعة (60عامًا) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، رغم انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها.

وكانت شرايعة قد اعتقلت الأسبوع الماضي مع نجلها وليد من داخل محكمة سالم، بعد مشادة كلامية مع مجندة إسرائيلية، بسبب رفض الجنود السماح لنجلها بالدخول إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة محاكمة نجلها الآخر محمد.

وقال عمار شرايعة أحد أقربائها لوكالة "صفا" إن العائلة كانت بانتظار الإفراج عنها أمس، بعد صدور قرار من المحكمة باعتقالها لمدة سبعة أيام ودفع غرامة مالية قدرها 5000 شيكل، لكن النيابة رفضت القرار، بحجة أن المجندة تقدمت بشكوى ثانية ضد شرايعة.

وعبر عن قلق العائلة على حياة الأسيرة بسبب تقدمها بالسن ومعاناتها من عدة أمراض، منها السكري والضغط والغضاريف، مناشدًا كافة المسؤولين والجهات المعنية التدخل لضمان سرعة الإفراج عنها.

يذكر أن الأسيرة هنية هي أم لثلاثة أسرى، هم: محمد وحسن، بالإضافة إلى وليد الذي اعتقل معها.