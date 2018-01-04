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طهران - الرسالة نت

اطلق موقع مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، قسمًا خاصًا بالقضية الفلسطينية، اطلق عليه "فلسطين من البحر إلى النهر".

ويضم الموقع Arabic.khamenei.ir الموقع العربي الرسمي لقائد الثورة الإسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي قسماً خاصاً يمكن الدخول له من الصفحة الرئيسية للموقع عدة اقسام رئيسية منها عناوين خاصة، تصاميم وأفلام.

وتحتوي ايقونة "عناوين خاصة" على بعض المقابلات والمقالات التي أعدّها واختارها المشرفون على الموقع والمرتبطة بالقضية الفلسطينية، كما يضمُّ قسما التصاميم والأفلام أهمَّ التصاميم والأفلام التي أنتجها وصمَّمها العاملون في الموقع والمستقاة من كلمات قائد الثورة الإسلامية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.