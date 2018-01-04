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لندن-الرسالة نت

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مبنى "برواز دبي" (على شكل إطار صورة) الذي دُشن الاثنين الماضي بوصفه أعلى إطار صورة في العالم؛ يمكن أن يضاف إليه لقب "أكبر مبنى مسروق في التاريخ".

ونشرت الصحيفة تحقيقا عن المبنى يتهم فيه مصممٌ معماري مكسيكي بلدية دبي بسرقة تصميماته وتنفيذها بالتعاقد مع جهة أخرى.

ويقول التحقيق إن المبنى الذي يرتفع خمسين طابقا قد يكون أعلى إطار صورة في العالم، لكن المعماري الذي صممه يريد أن يضيف إلى ذلك عنوانا آخر، وهو "أكبر مبنى مسروق في كل الأزمنة"، حسب تعبيره.

ونقلت الصحيفة عن المصمم المعماري فرناندو دونيس قوله إن بلدية دبي أخذت مشروعه وغيّرت التصميم وبنته من دون موافقته.

ويضيف دونيس أنه فاز بهذا التصميم المعماري في مسابقة دولية أقيمت حول أطول هيكل أو إطار يرمز إلى تطور مظهر إمارة دبي.

وأوضح أنه رفض التوقيع على شروط طرحتها بلدية دبي لتنفيذ المشروع على الأرض، بينها عدم زيارته لموقع البناء، ولكنها تعاقدت مع شركة هندسية هولندية ونفذت المخطط من دون علمه، على حد قوله.