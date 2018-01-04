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غزة-الرسالة نت

نفذت لجنة زكاة الشاطئ الشمالي والنصر مشروع الإنارة الاّمنة بالطاقة الشمسية لثلاث أسر متعففة، وكذلك توزيع جاكيت شتوي على المحتاجين.

وشمل المشروع على لوحتين شمسية، وبطاريتين بالإضافة إلى كافة المستلزمات المختلفة للتركيب.

واستهدف المشروع البيوت المتعففة والتي بحاجة ماسة إلى وجود الكهرباء في منازلهم باستمرار، بسبب ما يعانون من أمراض وإعاقات مختلفة داخل أفراد الأسرة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة عبد المنعم لبد، أن اللجنة تعمل بجهود كبيرة لتوفير احتياجات الأسر المختلفة، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي قطاع منذ سنوات.

ويشار بأن لجنة زكاة الشاطئ الشمالي والنصر هي جمعية خيرية تعمل في منطقة محدودة وتقوم بمساعدة أكثر من ثلاث اّلاف أسرة متعففة في المنطقة.

وكذلك زعت لجنة زكاة الشاطئ الشمالي والنصر غرب مدينة غزة 117 جاكيت شتوي على الأسر المتعففة في المنطقة.

ويأتي هذا المشروع في ظل عمل اللجنة لتوفير الملابس الشتوية للأسر المتعففة في المنطقة، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء.