تصغير الخط تكبير الخط

غزة- الرسالة نت

طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس المؤسسات الحقوقية والانسانية بأهمية متابعة أحوال الأسرى في السجون بسبب انتشار الأمراض وخاصة الانفلونزا، واحتياجهم للأغطية والأحذية والملابس الشتوية في ظل انخفاض درجات الحرارة وبدء المنخفض الجوي والبرد الشديد في صحراء النقب وسجون الشمال.

وحذر مدير المركز الدكتور رأفت حمدونة من انعكاس المنخفض على صحة الأسرى في كل السجون والمعتقلات نتيجة نقص الاحتياجات الشتوية، ورفض إدارة مصلحة السجون ومعتقلات الاحتلال من تزويدهم بوسائل التدفئة والاحتياجات.

ودعا المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية والإنسانية للشروع فورا في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية تساعدهم في مواجهة المنخفض الجوي.