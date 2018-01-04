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غزة - الرسالة نت

احتفل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الخميس, بتخريج دورة المدربين للمستوى الثاني "B"، وتسليم شهادات دورتي C"" وحراس المرمى, في الحفل الذي جرى بفندق "المتحف" غرب غزة.

وحضر الحفل إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وأحمد الحسن المحاضر الآسيوي لكرة القدم، وعصام قشطة عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية, وأعضاء الاتحاد والمدربين المشاركين في الدورات التدريبية.

وهنأ أبو سليم المدربين الذين اجتازوا دورتي C"" وحراس المرمى، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة, وآملا النجاح للذين شاركوا في دورة "B".

وأعرب عن أمله أن تشكّل الدورات التدريبية إضافة نوعية للمدربين للمساهمة في تطوير كرة القدم الفلسطينية.

أما الحسن فقال إن أكثر من 300 مدرب غزي حصلوا على الشهادات التدريبية من الاتحاد الآسيوي.

وشدد الحسن على أهمية الحصول على الدورات التدريبية, لأجل تطوير إمكانيات المدربين وصقل مهاراتهم ومواكبة التطورات للإسهام في تطوير المستوى الفني لكرة القدم.

وشكر المحاضر الآسيوي, جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة على حرصه الكبير في دعم الدورات التدريبية بالمحافظات الجنوبية.

وفي نهاية الحفل وزع اتحاد الكرة شهادات دورتي "C" وحراس المرمى على المدربين الذي حصلوا على الرخصة الآسيوية، وشهادات المشاركة في دورة "B".