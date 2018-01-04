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الرسالة نت - وكالات

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه لن يسمح لأي لاعب بمغادرة فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، إلا في حالة التعاقد مع البديل المناسب.

ويسعى كل من المدافع البرازيلي ديفيد لويز والمهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي لمغادرة قلعة "ستامفورد بريدج"، بعد تراجع دورهما مع الفريق وتوتر العلاقة مع كونتي.

وقال المدرب الإيطالي: "أتوقع بقاء كل اللاعبين المقيدين بقائمة تشيلسي معنا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لدينا قائمة محدودة من اللاعبين، لذلك أعتقد أنه من المستحيل التخلي عن أي لاعب سواء بالبيع أو الإعارة إلا في حالة التعاقد مع بديل مناسب".

ويأمل تشيلسي حسم مجموعة من الصفقات خلال الشهر الحالي بالتعاقد مع كل من الإنجليزي روس باركلي صانع ألعاب إيفرتون، والفرنسي توماس ليمار لاعب وسط موناكو، والبرازيلي أليكس ساندرو ظهير يوفنتوس.