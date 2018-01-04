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الرسالة نت - وكالات

دخلت إدارة نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مع نظيرتها في إشبيلية, من أجل تقليل ثمن تذكرة المباراة التي ستجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب إشبيلية ضد مانشستر يونايتد يوم 21 فبراير المقبل على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان "في إسبانيا، بمباراة الذهاب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية, أن اليونايتد بدأ بالفعل محادثاته، لتقليل ثمن التذكرة "الفلكي" الذي حددته إدارة اشبيلية لجماهير الفريق الضيف، والذي يتراوح من 89 إلى 133 جنيه إسترليني.

وأوضحت "ديلي ميل", أن إدارة النادي الإنجليزي مترددة في دعم ثمن التذكرة لجماهيرها, رغبة منها في وضع حد لهذه الأسعار "الجنونية".

وتأتي هذه الخطوة من مانشستر يونايتد ضمن مخططها لإجبار الأندية المنافسة له على تقليل ثمن التذاكر في المستقبل.

وسترسل إدارة مانشستر يونايتد بريدا إلكترونيا لعدد 2650 مشجعا حجزوا تذكرة المباراة بهذا السعر "الضخم"، وستخبرهم من خلاله بالعمل الجاد على تخفيضه.