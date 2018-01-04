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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إيطالية, أن ادارة روما قررت فرض عقوبة كبيرة على لاعب الوسط رادجا ناينغولان.

وتسبب ناينغولان في ضجة كبيرة, عندما نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وهو يدخن ويشرب الكحوليات ليلة رأس السنة الميلادية.

وكان المدير الرياضي رامون رودريغيز "مونشي" قد أكد للاعبي روما هذا الأسبوع "أن كل من لا يُظهر عقلية الفوز لا يمكن أن يكون له مكان في النادي".

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" فإن روما سيعاقب ناينغولان بشدة على هذه التصرفات غير المسؤولة.

وذكرت "كوريري ديلو سبورت" أنه سيتم استبعاد ناينغولان من المباراة ضد أتالانتا السبت، بالإضافة لتغريمه أكثر من 100 ألف يورو.