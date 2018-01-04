تصغير الخط تكبير الخط

غزة-رشا فرحات

شيئاً فشيئاً تحولت المصالحة التي طال انتظارها إلى حصار جديد لسكان قطاع غزة جراء الإجراءات الانتقامية التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس قبل عدة أشهر ضد القطاع، حيث تلقي بظلال كئيبة على مجمل تفاصيل الحياة في القطاع المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات.

ورغم الآمال بتحسن الأوضاع في غزة عقب انطلاق قطار المصالحة بين حركتي فتح وحماس خلال شهر أكتوبر الماضي، إلا أن رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله خيبها حين ربط تحسين وضع الكهرباء "بتحسين الجباية"، مدعياً في حوار مع صحيفة "بوابة الشروق" الجزائرية، أن المشكلة الحقيقية بالكهرباء في غزة أن الإيراد الخاص بأثمان الكهرباء لا يغطي النفقات التي تدفعها الحكومة، وفق قوله.

وعلى حد قول الحمد الله، فإن الحكومة الفلسطينية عليها أن تجمع 80 مليون شيكل شهريًا من المستهلك، لتستطيع تغطية نفقات الكهرباء، لافتاً في حديثه إلى أن الحكومات المتعاقبة صرفت ما يقارب 16 مليار دولار منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007 على قطاع غزة، وفق زعمه.

غير صحيح

وفي لقاء معه، قال الخبير الاقتصادي نهاد نشوان: "إن حديث رئيس الحكومة رامي الحمد لله عن دفع السلطة 16 مليار دولار على قطاع غزة خلال فترة الانقسام عار عن الصحة"، وتابع في لقاء مع وكالة شهاب الإعلامية: "إن الموازنة الكلية للحكومة لا تسمح لها بدفع هذا المبلغ"، مؤكدًا أن كل البيانات المالية والتقارير السنوية تبين أن المصروفات على القطاع كانت ثابتة، ولم تتجاوز 8 مليار دولار فقط خلال فترة الانقسام التي امتدت لعشر سنوات.

وأضاف نشوان أن السلطة أخذت من فاتورة المقاصة فقط من القطاع أكثر من 9 مليار دولار خلال سنوات الانقسام، مشددًا على أن السلطة كانت تجبي من ضرائب غزة أكثر مما تدفع، لافتًا إلى أنها حققت مكاسب من الانقسام فاضت في خزينتها، و"هذا يعني أن عودة السلطة لغزة سيحملها نفقات تزيد من عبء الموازنة".

وفي سياق تفنيده لتصريحات الحمد الله، أوضح نشوان أن غزة حرمت من "16 مليار دولار هي حجم التبرعات التي من المفترض أن تكون من نصيبها واستلمتها السلطة من الدول المانحة"، لافتاً إلى أن "ما أنفق على غزة 24% من الموازنة العام للسلطة خلال سنوات الانقسام مقارنة بـ 41 % خلال فترة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

حصار جديد

وفي ظل معاناة القطاع من أزمات حادة في المياه والصحة والكهرباء إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة والفقر، جعلت القطاع مهدد بانفجار اقتصادي بل وجعلتنا أمام تساؤل مهم عما إذا كانت المصالحة تشكل حصارًا اقتصاديًا على القطاع.

الخبير الاقتصادي أسامة نوفل توافق مع هذا الرأي، وعلق على الأرقام التي ذكرها رئيس الوزراء حول الإنفاق على القطاع، مشددًا على أن كل التقارير لديه تدل على أن حجم الانفاق على القطاع لم يتعد 700 مليون دولار تشمل الإنفاق المتقطع على التعليم والصحة.

وفي مقارنة بسيطة يقول نوفل أن السلطة تجني من الجباية 500 مليون دولار سنويًا بالإضافة إلى 200 مليون دولار حق القطاع من المساعدات الدولية، منوهًا أن هذه الأرقام لا تشكل عجزًا بالمطلق وفق ادعاءات الحمد الله.

ويعتبر نوفل هذه التصريحات بأنها "تمهيدية لخطوة قادمة أكثر خطورة"، وقال: "هي تستبق الأحداث في قضية دمج الموظفين في القطاع وتخلق مبررات غير موجودة، لتحملها للقطاع لأنها تتهرب من مسؤولياتها مجددًا، ولا تريد دمج الموظفين الذين سيشكلون بالنسبة لها عبئًا آخر لا تستطيع تحمله وفقًا لأرقام الحمد الله".

ومن جهة أخرى، يؤكد نوفل أن السلطة سوف تستمر بعقوباتها وستتحجج بالموازنة العامة طارحًا سؤالًا مهمًا: "لماذا لا يتم تخفيض الانفاق بالضفة الغربية لتغطية العجز الذي يدعيه الحمد الله؟!"، مبيناً أن أي زيادة في الكهرباء يقابلها زيادة في إيراداتها، "فكيف يتم جباية إيرادات من مجتمع منهار اقتصادياً؟".

كما يستغرب نوفل معادلة الحمد الله المبنية على سياسة جني الإيرادات والتقليل من المصروفات للقطاع فقط، مؤكدًا على أن حجم الجباية يكفي لكل مصروفات القطاع ويحل مشكلة موظفي السلطة وغزة، وأن الجباية قادرة على حل مشكلة الدمج لو تعاملت معها السلطة بصدق وموضوعية، موافقًا على أن المصالحة جاءت لتشكل حصارًا آخر على قطاع غزة "لو استمرت سياسة السلطة الاقتصادية على هذا النهج".