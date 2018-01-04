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الرسالة نت - وكالات

شهد عام 2017 المنقضي العديد من الأحداث المثيرة للجدل وصاحبها تصريحات من لاعبين ومدربين كانت حديث الوسط الرياضي، سواء لكونها طريفة أو غريبة أو مستفزة أو حزينة.

وتسببت تصريحات بعض اللاعبين في إرباك الصحافة العالمية, خاصة فيما يتعلق بمصداقية كلماتهم, لا سيما أن الأيام أثبتت عكس ذلك.

1- سيبقى:

أطلق جيرارد بيكيه مدافع وقائد برشلونة تصريحا من كلمة واحدة فقط، لكنها أشعلت الأجواء عندما قال "سيبقى" تعليقا على صورة جمعته بنيمار دا سيلفا.

وأكد بيكيه من خلال هذه الصورة والتعليق بقاء نيمار في "البرشا"، رغم شائعات انتقاله لباريس سان جيرمان، وفي النهاية انتقل النجم البرازيلي إلى فرنسا في صفقة مدوية مقابل 222 مليون يورو، وأصبح المدافع عرضة لسخرية الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

2- الأفضل في التاريخ:

بعد فوز كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية الخامسة في احتفال ببرج "إيفل" في باريس, قال النجم البرتغالي عن نفسه إنه "أفضل لاعب في التاريخ" ما أثار عاصفة انتقادات ضده خاصة من محبي ليونيل ميسي ودييغو مارادونا.

3- الكرة مدينة لي:

قال ليونيل ميسي نجم برشلونة لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا": "كرة القدم مدينة لي وأتمنى أن تسدد الدين في روسيا", مشيرا إلى أحقيته في التتويج مع الأرجنتين بكأس العالم الصيف المقبل.

واعتزل ميسي دوليا بعد سلسلة اخفاقات بالخسارة في نهائي كأس العالم 2014, ونهائيين متتاليين في كوبا أمريكا, ثم تراجع عن قراره ليكون مونديال روسيا فرصته الأخيرة لتحقيق لقب كبير مع منتخب بلاده.

4- 300 مليون لا تكفي:

أكد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أن مبلغ 300 مليون يورو, الذي أنفقه ناديه من أجل الصفقات "لا يكفي لمنافسة مانشستر سيتي" بداعي أن الغريم "يشتري مدافعين بأسعار مهاجمين" في تصريح ألمح به إلى فقدان فرصة "الشياطين الحمر" في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

5- قسوة الزمن:

لم يتمالك جانلويجي بوفون حارس إيطاليا دموعه عند الخروج من ملحق تصفيات كأس العالم أمام السويد ليفقد اللاعب "المخضرم" فرصة الظهور في نهائيات روسيا ما اضطره لإعلان الاعتزال الدولي.

وقال بوفون وسط دموعه: "الزمن قاس لكنه يمر, اعتذر للجماهير فقد أخفقنا في تحقيق أمر مهم على المستوى الشعبي".