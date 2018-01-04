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الرسالة نت-ترجمة خاصة

زعم وزير الحرب "الإسرائيلي"، بأن إسرائيل ستكون أول الشركاء في تحويل غزة إلى سنغافورة الشرق الأوسط، في حال تخلت حماس عن برنامجها المقاوم.

وقال ليبرمان، خلال مقابلة تلفزيونية أجراها صباح الخميس، "في حال توقفت حماس عن تصنيع الصواريخ وحفر الأنفاق فإن "إسرائيل" ستكون أولى الشركاء في تطوير قطاع غزة، وتحويله إلى سنغافورة الشرق الأوسط".

وأضاف " في حال توقفت حماس عن مقاومتها، سنقوم فوراً ببناء منطقتين صناعيتين في كل من (إيرز وكيرم شالوم)، وسنوفر ما لا يقل عن 60 ألف فرصة عمل".

في سياق أخر دعا ليبرمان حماس إلى التوصل "لتسوية" بما يخص قضية الجنود الأسرى المعتقلين لدى كتائب القسام بقطاع غزة.