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غزة-الرسالة نت

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تلقيها دعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون لحضور اجتماع المجلس الذي يعقد في رام الله منتصف الشهر الجاري، وقالت إنها تدرس المشاركة في الاجتماع وتقدّر الدعوة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في بيان صحفي إن حركته تقدّر هذه الدعوة، وتؤكد حرصها على دعم كل جهد يصبّ في خدمة القضية الفلسطينية ودعمها.

وأوضح بدران أن حماس تدرس المشاركة في اجتماع المجلس الوطني، وستعلن عن قرارها النهائي بعد انتهاء المشاورات، مؤكدا أن الحركة تعمل مع كافة القوى السياسية للتصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

ويأتي ذلك بعد يوم من تصريح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات للجزيرة بأن الزعنون وجّه دعوة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مضيفا "نأمل الاستجابة لها".