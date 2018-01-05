تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

توّج المجمع الإسلامي بلقب كأس السوبر لكرة الطاولة, عقب انتصاره المستحق على خدمات المغازي (3-0), في المباراة التي جرت على طاولات النادي الأهلي بغزة.

وحضر المباراة محمد الدلو رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة, وعبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة, وأعضاء اتحاد الطاولة, وإدارات الناديين, ورئيس وأعضاء النادي الأهلي مستضيف اللقاء.

وفي المواجهة الأولى تفوق يسري أبو سيف (المجمع الإسلامي) على منافسه جهاد غريز (خدمات المغازي) (3-0), تبعه زميله عبد الله السقا بالانتصار على أسعد إرحيم (3-2).

وفي اللقاء الثالث, حسم عبد السلام غريز اللقب لمصلحة المجمع, بفوزه على محمد مهدي (3-1).

أدار اللقاء تحكيميا الدوليان عماد بدوان, ومحمود أبو شرار.

وفي نهاية المباراة, نال المجمع كأس السوبر, وحصل المغازي على كأس الوصافة, وتم تكريم الحكام, وإدارة الأهلي مستضيف اللقاء.