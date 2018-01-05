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الرسالة نت - وكالات

أدار تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي، ظهره لمسؤولي ريال مدريد الإسباني، بعدما ارتبط اسمه كثيرا خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى "الملكي".

وألمح كورتوا إلى أنه بات قريبا للغاية من تمديد عقده مع "البلوز"، الذي ينتهي صيف عام 2019.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "في غضون أسابيع قليلة سأجتمع مع مسؤولي النادي، أنا سعيد في تشيلسي والاتفاق قريب، ومرتاح لأنني مرتبط جدا بالنادي، وأركز مع الفريق".

وتشير التقارير إلى أن تشيلسي سيجعل كورتوا حارس المرمى الأعلى أجرا في التاريخ، حيث سيصل راتبه الأسبوعي إلى 200 ألف جنيه إسترليني، أي أنه سيحصل على 11.7 مليون يورو سنويا.