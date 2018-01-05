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الرسالة نت - فادي حجازي

دخل الغزي عاطف نصير تاريخ كرة القدم الفلسطينية من أوسع الأبواب, بعدما أصبح أحد أشهر المدربين في ولايات ألمانيا بالسنوات الأخيرة, إثر اجتيازه أكثر من دورة تدريبية عليا هناك.

وتولى نصير تدريب أكثر من فريق ألماني في المواسم الماضية, ثم تنقل بين الجزائر وقطر, وخاض هناك تجارب ناجحة.

ورغم أن المدرب الغزي قضى مدة "17 عاما" في ألمانيا واستقر هناك برفقة عائلته, إلا أن الحنين إلى بلده, جعله يعود إلى قطاع غزة خلال نوفمبر الماضي.

رحلة صعبة

بدأ نصير الذي ولد عام 1965 في بلدة بيت حانون شمال القطاع, مشواره التدريبي مع بيت حانون الرياضي عام 1997, ثم انضم إلى بيت حانون الأهلي بعد حوالي موسم, وهناك بقي حتى عام 2000.

وعن ذلك يقول المدرب لـ"الرسالة نت": "لقد كانت بداية جيدة في عالم التدريب, وبعدها كانت الانطلاقة الحقيقية حينما غادرت لألمانيا عام 2000".

ويؤكد أنه عانى كثيرا في الأراضي الألمانية منذ وصوله وحتى 2006, إذ لم يعمل في مجال التدريب أبدا, بل كانت له أعماله الخاصة.

ويضيف: "عقب نهاية كأس العالم 2006 الذي جرى بألمانيا, تولّد لدي شغف كبير في التدريب, وعقدت العزم على الحصول على الشهادات التدريبية للعمل في الأندية بشكل رسمي".

ويتابع: "لم تكن الأمور سهلة كما يتوقع البعض, بل كانت بحاجة إلى إنسان يحمل العزيمة وقوة الشخصية حتى يصنع له اسما في الكرة الألمانية".

محطات مضيئة

وبخصوص بدايته التدريبية, ذكر نصير أن "كونكس فوستر هاوثن" هو أول فريق تولى الإشراف عليه فنيا في ألمانيا, وهو أحد أندية الهواة.

وأوضح أنه بقي مع "كونكس" من 2006-2008, وهناك أصبح لديه تصورا كاملا للنظام التدريبي الألماني, وفقا لتعبيره.

ومع بداية 2008, أنهى المدرب الغزي أول دورة تدريبية في الرياضة العامة, وهي مقدمة لدخوله أجواء الاتحاد الألماني كما يقول.

وفي نفس العام, يؤكد نصير أنه حصل على فرصة ذهبية للالتحاق في الدورة التدريبية لكرة القدم العامة, والتي تضمّنت (المهارة, والتعامل مع اللاعب, وأساسيات التدريب).

ومع حلول 2010, كشف نصير عن حصوله على دورة التدريب "C", والتي تفرض على حاملها العمل بعد ذلك فترة 3 سنوات في المجال التدريبي, لضمان لحاقه بدورات أخرى.

وتوالت الإنجازات بالنسبة للمدرب كما يؤكد, إذ حصل على دورة التدريب "B" الأولى في 2014, ثم نال "B" المتقدمة في 2017, والذي شهد أيضا حصوله على دورة اللياقة البدنية من كلية "دورتموند", والتي استمرت حوالي عام.

ألمانيا والوطن العربي

وفيما يتعلق بالأندية التي تولى تدريبها منذ حصوله على الشهادات التدريبية في ألمانيا, أكد نصير أنه عمل مدربا مع فريق "فالتر إس دورث" التابع لدوري الدرجة الخامسة الألماني من 2012-2014, والذي نجح بإيصاله إلى وسط الترتيب من أصل 16 ناديا.

وفتح المشوار الجيد لفريق "فالتر إس دورث" في الدوري الألماني, أبواب الدوري الجزائري للمدرب نصير, إذ تلقى عرضا من اتحاد الشاوية أحد أندية دوري المحترفين القسم الثاني بالجزائر, وفقا لحديث الصحافة هناك.

ولم يتردد نصير للحظة في قبوله التحدي للدخول في أجواء التدريب بالدوري الجزائري, الذي شهد حصوله على المركز الرابع مع اتحاد الشاوية.

وعقب نهاية تجربته في الجزائر, أكد نصير أنه عمل في أكاديمية "تمبا" القطرية فترة قصيرة, بعدما أنشأ للمدربين هناك, 7 مناهج تدريبية خاصة بعمل الأكاديميات.

ويبيّن المدرب أنه تلقى بعد ذلك عرضا رسميا من ترجي واد النيص أحد فرق دوري المحترفين لتدريبه آنذاك, لكن الاحتلال لم يسمح بدخوله الضفة المحتلة, ليعود بعد ذلك إلى ألمانيا ويعمل في نادي "إس فاوشتيرن" من 2015-2017 كمدير لقطاع الناشئين والكشافة الخاصة بإمداد فريق شالكة باللاعبين الشبان, وفي نفس الوقت كان مدربا لفريق "تسوي كين".

وكشف نصير عن توليه الإشراف على دورة المدربين العرب في ألمانيا أواخر 2016, بإيعاز من الاتحاد البرليني لكرة القدم في مدينة "برلين".

وتمنى نصير في نهاية حديثه, أن يتمكن من تأسيس أكاديمية لكرة القدم في بيت حانون شمال القطاع, والتي ستكون خاصة باللاعبين الناشئين, وتأهيل وإعداد المدربين.