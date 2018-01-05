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غزة - الرسالة نت

كشف عماد هاشم المدير الفني للصداقة, عن خليفة سامي سالم في خط دفاع الفريق, حال اعتزال الأخير كرة القدم بعد عدة مواسم.

وقال هاشم لـ"الرسالة نت", إن حسن الحمامي "19 عاما" أبرز اللاعبين الشبان الذين ظهروا في المباريات الودية هذه الفترة, مشيدا بقدراته على مستوى خط الدفاع.

وأضاف: "بلا شك سيكون له مستقبل كبير مع الفريق في المواسم المقبلة, نظرا للقدرات التي يملكها في خط الدفاع".

وتابع: "من الممكن أن يكون له دور جيد معنا في مرحلة الإياب, لقد أثبت أنه قادر على إضافة بعض الحلول في خط الدفاع".

يشار إلى أن الصداقة يتصدر ترتيب دوري الدرجة الممتازة برصيد 24 نقطة, بفارق نقطتين أمام غزة الرياضي وشباب خانيونس تواليا.